2019-01-18T10:02:35+03:00
Общество

"Парк был, есть и будет": в Самаре сменят зонирование парка 60-летия Советской власти на рекреационное

Елена Лапушкина подписала постановление о внесении изменений в генплан областной столицы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Защита лесопарка СамарыФото: Защита лесопарка СамарыФото: vk.com
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В генеральный план Самары внесут изменения. Согласно постановлению, подписанному главой областной столицы Еленой Лапушкиной, городские власти намерены сменить зонирование парка 60-летия Советской власти. Сейчас это общественно-деловая зона районного значения. Ее хотят изменить на рекреационную.

- Парк 60-летия Советской власти был, есть и будет парком! Никакой вырубки! Елена Лапушкина, как и обещала, подписала постановление о подготовке проекта изменений в генплан для смены зонирования в парке, — рассказали представители департамента градостроительства Самары.

Предполагается, что подготовка всех необходимых документов займет не более 100 дней. После этого поправки в генплан вынесут на публичные слушания.

Остановить вырубку, закрасить в зеленый: что сейчас происходит с парком 60-летия Советской власти?

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Напомним, что ранее стало известно о том, что власти города дали согласие на планировку территории парка 60-летия Советской власти компании «Стройресурс». Местные жители выступили против возможной застройки парка жилым микрорайоном и создали петицию.

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