Прокуратура поддержала возбуждение уголовного дела против судебного пристава, подозреваемого в получении взятки

СЕГОДНЯ 10:09 2019-01-18T10:09:39+03:00

Мужчина взял деньги за то, чтобы не запрещать самарчанке выезжать за пределы РФ

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14 января в СУ СК Самарской области возбудили уголовное дело в отношении судебного пристава Рустама Юлдашева - исполнителя отдела судебных приставов Советского района города. Мужчина подозревается в получении взятки в 60 тысяч рублей.

- Постановление следователя о возбуждении уголовного дела проверено прокуратурой. Оно признано законным и обоснованным, - сообщили "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района региона.

Как рассказали правоохранители, вечером 20 декабря 2018 года Юлдашев взял 60 тысяч рублей у местной жительницы. Деньги предназначались за то, чтобы в исполнительные производства, которые приставы ведут против женщины, не было внесено постановлении о запрете на ее выезд за пределы РФ.

Сейчас расследование продолжается. Правоохранители продолжают разбираться во всех обстоятельствах случившегося.