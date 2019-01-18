«Первые средства уже выделены»: губернатор рассказал о предстоящем строительстве моста через Волгу под Тольятти

СЕГОДНЯ 12:11 2019-01-18T12:11:14+03:00

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В пятницу, 18 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время своей пресс-конференции с журналистами поделился последними новостями о строительстве моста через реку Волгу у села Климовка под Тольятти. По словам главы региона, первые средства на возведение объекта уже выделены.

- Мост через Волгу - это наша единственная возможность войти в международные транспортные потоки. Без моста это будет невозможно. Это историческая справедливость, которую мы восстанавливаем. Риски устраним и начнем строить мост в 2019 году, - заявил Дмитрий Азаров.

Отметим, что мост через Волгу в обход Тольятти поможет снизить транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, а также даст новый толчок для дальнейшего развития Самарско-Тольяттинской агломерации. Кроме того мост станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

Общая протяженность новой трассы составит 97 км, из которых 3,75 км – длина моста. На строительство нового моста в Самарской области понадобится несколько миллиардов рублей. Из федерального бюджета на его возведение выделят 67 млрд рублей, а остальные средства будут предоставлены инвесторами.