«Посмотрим, хватит ли сил Дмитрию Шляхтину»: в Самарской области может смениться министр спорта

СЕГОДНЯ 14:06 2019-01-18T14:09:47+03:00

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В Самарской области может поменяться министр спорта. Сейчас должность временного исполняющего занимает Дмитрий Шляхтин, однако в региональном правительстве опасаются, что у него может не хватить сил тянуть еще и областной минспорт. Напомним, кроме должности в министерстве спорта Самарской области Шляхтин возглавляет Всероссийскую федерацию легкой атлетики.

- Сейчас у нас остались два врио министра, - передает слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова корреспондент «КП-Самара». - Один из них Дмитрий Шляхтин. С Дмитрием Анатольевичем надо определиться. Он делает огромною работу для спортивной общественности, но есть определенные нюансы. Он и чиновник, и возглавляет общественную организацию. Сейчас мы пытаемся понять, хватит ли ему сил и энергии продолжать работу.

Напомним, на пресс-конференции Азарова стало известно, что Шляхтин покинет пост председателя совета директоров «Крыльев Советов». Его сменит Александр Фетисов.