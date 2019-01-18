2019-01-18T14:09:47+03:00
Спорт

«Посмотрим, хватит ли сил Дмитрию Шляхтину»: в Самарской области может смениться министр спорта

Такое развитие событий не исключил губернатор Дмитрий Азаров
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Кроме должности в министерстве спорта Самарской области Шляхтин возглавляет Всероссийскую федерацию легкой атлетикиКроме должности в министерстве спорта Самарской области Шляхтин возглавляет Всероссийскую федерацию легкой атлетикиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарской области может поменяться министр спорта. Сейчас должность временного исполняющего занимает Дмитрий Шляхтин, однако в региональном правительстве опасаются, что у него может не хватить сил тянуть еще и областной минспорт. Напомним, кроме должности в министерстве спорта Самарской области Шляхтин возглавляет Всероссийскую федерацию легкой атлетики.

- Сейчас у нас остались два врио министра, - передает слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова корреспондент «КП-Самара». - Один из них Дмитрий Шляхтин. С Дмитрием Анатольевичем надо определиться. Он делает огромною работу для спортивной общественности, но есть определенные нюансы. Он и чиновник, и возглавляет общественную организацию. Сейчас мы пытаемся понять, хватит ли ему сил и энергии продолжать работу.

Напомним, на пресс-конференции Азарова стало известно, что Шляхтин покинет пост председателя совета директоров «Крыльев Советов». Его сменит Александр Фетисов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре сохранили голубые ели, которые хотели спилить из-за ремонта водовода
Преподавателя самарского университета осудили за взятки
В мэрии пообещали разобраться с жалобами самарцев на плохую очистку крыш от снега в кратчайшие сроки
В Самаре судебного пристава поймали на взятке в 60 тысяч рублей
Азаров: «Мэр Самары Елена Лапушкина не раз сама ездила на Красную Глинку. Она сказала, что никакого транспортного коллапса нет»
«Мы давно обсуждали это с главой региона»: Дмитрий Шляхтин прокомментировал свой уход из дирекции «Крыльев»
Азаров: «Самара Арену» передадут на баланс области, когда она будет полностью готова к эксплуатации. Мы не торопимся»
Жителя Самары поймали на проведении азартных игр в торговом павильоне
В Самарской области до конца 2019 года введут в эксплуатацию 20 детсадов
Азаров о министре информационных технологий Самарской области Казарине: «Если в этой сфере ничего не произойдет, будем менять руководителя»
Все крупные компании заняты: Дмитрий Азаров объяснил, почему "Крыльям" трудно найти титульного спонсора
В крещенскую ночь общественный транспорт Самары будет ходить до 2:00
"Я умею убеждать" : Дмитрий Азаров ответил на вопрос, кому платить за газ
В Самаре в столкновении грузовика и скорой помощи пострадали 4 человека
"Ищем, кто сможет расширить горизонты": Сергея Филиппова на посту министра культуры Самарской области может сменить выходец из других регионов
В Самаре собираются объединить больницы имени Пирогова и № 8
В Тольятти безработный парень взял в аренду «Гранту» и продал ее
Председателем совета директоров «Крыльев Советов» станет зампред правительства региона Александр Фетисов