Пожар на рынке на Московском шоссе – Ново-Вокзальной: все вокруг утонуло в густом дыму
В Самаре утром в субботу, 19 января, произошел пожар. Горожане сообщили о густом дыме, который заволок перекресток Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Проезжая часть и тротуар буквально утонули в грязно-серой массе. По словам очевидцев, возгорание произошло на территории рынка, который находится как раз на перекрестке.
ФОТО: vk.com/life_samara
- Все в густом дыму. В квартире едкий запах. Что-то горит на рынке. Трудно сказать, что именно, плохо видно, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» местная жительница Анна.
ФОТО: vk.com/life_samara
На месте работают пожарные. Как сообщили в региональном ГУ МЧС - горел торговый павильон. Площадь возгорания - четыре квадратных метра.
Пожарные справились с возгоранием меньше чем за 20 минут после того, как поступил вызов.
Пожар на рынке на ул. Ново - Вокзальная в Самаре.Пожар в Самаре, горит рынок