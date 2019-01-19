2019-01-19T10:25:18+03:00
Происшествия

Пожар на рынке на Московском шоссе – Ново-Вокзальной: все вокруг утонуло в густом дыму

На месте работают пожарные [видео]
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Пожарные уже на месте. ФОТО: vk.com/life_samaraПожарные уже на месте. ФОТО: vk.com/life_samaraФото: соцсети
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В Самаре утром в субботу, 19 января, произошел пожар. Горожане сообщили о густом дыме, который заволок перекресток Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Проезжая часть и тротуар буквально утонули в грязно-серой массе. По словам очевидцев, возгорание произошло на территории рынка, который находится как раз на перекрестке.

ФОТО: vk.com/life_samara

ФОТО: vk.com/life_samara

- Все в густом дыму. В квартире едкий запах. Что-то горит на рынке. Трудно сказать, что именно, плохо видно, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» местная жительница Анна.

ФОТО: vk.com/life_samara

ФОТО: vk.com/life_samara

На месте работают пожарные. Как сообщили в региональном ГУ МЧС - горел торговый павильон. Площадь возгорания - четыре квадратных метра.

Пожарные справились с возгоранием меньше чем за 20 минут после того, как поступил вызов.

Пожар на рынке на ул. Ново - Вокзальная в Самаре.Пожар в Самаре, горит рынок

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