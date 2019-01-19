2019-01-19T10:21:43+03:00
Происшествия

Пожарные быстро справились с возгоранием: в МЧС рассказали о пожаре на рынке на Московском шоссе – Ново-Вокзальной

Горел торговый павильон площадью четыре квадратных метра
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Пострадавших нет. Фото: vk.com/life_samaraПострадавших нет. Фото: vk.com/life_samara
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В ГУ МЧС России по Самарской области рассказали подробности пожара на рынке на перекрестке Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Напомним, местных жителей напугали густые клубы дыма, которые окутали проезжую часть. По официальной информации, горел торговый павильон. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

- Вызов поступил в 8:47 по местному времени. На месте работали 9 человек личного состава. Ликвидировали возгорание в 9:04, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в региональном ГУ МЧС.

Пострадавших нет.

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