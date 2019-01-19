2019-01-19T16:51:49+03:00
Политика

Глава департамента спорта Самары покинул свой пост после трех месяцев работы

О причинах ухода чиновника ничего не известно
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На должность главы департамента физической культуры и спорта Андрея Вдовина назначили в октябре 2018 годаНа должность главы департамента физической культуры и спорта Андрея Вдовина назначили в октябре 2018 года
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Глава департамента физической культуры и спорта администрации Самары Андрей Вдовин покинул свой пост. Об этом чиновник объявил в своем Твиттере в пятницу, 18 января.

- Уважаемые друзья и коллеги, сегодня был последний мой рабочий день в департаменте физической культуры и спорта администрации Самары. Благодарю за совместную работу! Желаю Вам удачи и новых профессиональных достижений! – написал Вдовин.

О причинах ухода чиновника с поста ничего не известно.

Напомним, на должность главы департамента физической культуры и спорта Андрея Вдовина назначили в октябре 2018 года.

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