Глава департамента спорта Самары покинул свой пост после трех месяцев работы
О причинах ухода чиновника ничего не известно
На должность главы департамента физической культуры и спорта Андрея Вдовина назначили в октябре 2018 года
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Глава департамента физической культуры и спорта администрации Самары Андрей Вдовин покинул свой пост. Об этом чиновник объявил в своем Твиттере в пятницу, 18 января.
- Уважаемые друзья и коллеги, сегодня был последний мой рабочий день в департаменте физической культуры и спорта администрации Самары. Благодарю за совместную работу! Желаю Вам удачи и новых профессиональных достижений! – написал Вдовин.
О причинах ухода чиновника с поста ничего не известно.
Напомним, на должность главы департамента физической культуры и спорта Андрея Вдовина назначили в октябре 2018 года.