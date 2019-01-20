2019-01-20T18:27:40+03:00
Общество

Горожане делятся фотографиями большой Луны над Самарой

Полнолуние будет уже этой ночью
Кирилл КАРИМОВ
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Луна действительно великаЛуна действительно велика
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В преддверии полнолуния, пик которого придется на утро 21 января, самарцы активно делятся фотографиями гигантской Луны над городом.

- Над площадью Славы загорелся новый фонарь, - пишет самарчанка Анна О., подкрепляя свой пост снимками Луны над городом.

Луна над площадью Славы

Луна над площадью Славы

А вот накануне, ночью с субботы на воскресенье, жители Самарской области наблюдали «кровавую» Луну.

- Это полнолуние называется! Луна на восходе огромная и ярко оранжевая! – пишут горожане, поправляя автора поста в одном из городских сообществ.

vk.com/life_samara Фото: СОЦСЕТИ

vk.com/life_samaraФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

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