Горожане делятся фотографиями большой Луны над Самарой

СЕГОДНЯ 18:26 2019-01-20T18:27:40+03:00

Полнолуние будет уже этой ночью

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В преддверии полнолуния, пик которого придется на утро 21 января, самарцы активно делятся фотографиями гигантской Луны над городом.

- Над площадью Славы загорелся новый фонарь, - пишет самарчанка Анна О., подкрепляя свой пост снимками Луны над городом.

Луна над площадью Славы

А вот накануне, ночью с субботы на воскресенье, жители Самарской области наблюдали «кровавую» Луну.

- Это полнолуние называется! Луна на восходе огромная и ярко оранжевая! – пишут горожане, поправляя автора поста в одном из городских сообществ.

Фото: СОЦСЕТИ