Самарский депутат намерен попросить прокуратуру списать долги за газ
Депутат Самарской губернской думы от фракции КПРФ Михаил Матвеев намерен обратиться в прокуратуру с просьбой списать долги за газ жителям 63 региона. Об этом парламентарий написал на своей странице в Твиттере.
- В понедельник направлю обращение в прокуратуру с просьбой списать долги за газ и ЖКХ жителям Самарской области. А то будут протесты. Я гарантирую, - отметил депутат.
Напомним, что недавно стало известно, что населению Чечни простили задолженность в 9 млрд рублей за газ. К слову, подобного списания долгов начали требовать и в других регионах страны. К примеру, с такой просьбой в прокуратуру уже обратились депутаты Смоленской области.
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