Самарский депутат намерен попросить прокуратуру списать долги за газ

СЕГОДНЯ 09:25 2019-01-21T10:06:20+03:00

Михаил Матвеев пригрозил протестами, если долги за газ не спишут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парламентарий пригрозил протестами, если его просьбу не удовлетворят

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Депутат Самарской губернской думы от фракции КПРФ Михаил Матвеев намерен обратиться в прокуратуру с просьбой списать долги за газ жителям 63 региона. Об этом парламентарий написал на своей странице в Твиттере.

- В понедельник направлю обращение в прокуратуру с просьбой списать долги за газ и ЖКХ жителям Самарской области. А то будут протесты. Я гарантирую, - отметил депутат.

Напомним, что недавно стало известно, что населению Чечни простили задолженность в 9 млрд рублей за газ. К слову, подобного списания долгов начали требовать и в других регионах страны. К примеру, с такой просьбой в прокуратуру уже обратились депутаты Смоленской области.