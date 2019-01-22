А заплатим мы: Почему списание долгов за коммуналку никак не поможет бабушкам и бедным семьям

Модный тренд докатился и до Самарской области - вслед за коллегами из Чечни, Татарстана, Чувашии, Саратовской области, местный депутат Михаил Матвеев обратился в прокуратуру с требованием списать населению все долги. Иначе - содом, гоморра, протесты и социальное недовольство до небес. Долги и в самом деле большие. Только в адрес компании СВГК за газ жители региона не выплатили более 1,8 млрд рублей (по состоянию на август 2018). Перед самарским филиалом "Т Плюс" просроченная задолженность - 6,8 млрд рублей (это за горячее водоснабжение и отопление). Именно эти "недоплатежи" предлагает срочно простить депутат. И даже находит поддержку. В одном из чатов в вайбере инициативу обсуждают взахлеб: мол, так и надо, давно пора. Спрашиваю: а вы сколько должны-то? Оказывается, нисколько. Но за державу и бабушек обидно.

Почему-то как только заходит речь о долгах за тепло, газ и свет, в первую очередь представляются бедные пенсионерки, трясущимися руками зажигающие лучину: газ за долги давно забрали изверги. Или семьи с пятью детьми, где мама вынуждена варить кашу на костре все по той же причине. Я не буду спорить, такие примеры есть. Пособия мизерные, помочь некому. Наделали долги - и хоть в петлю. Но таким людям нужно помогать как-то более системно, чем просто списывая долги за пару лет. И позволяя вновь наделать новые. И опять же - их не большинство.

В подъезде моей хрущевки живет много бабушек - они самые аккуратные плательщики коммуналки. Как только пенсию принесут - первым делом все по квитанциям распределяют. На другом экономят, а тут - платят. Им вы ничем не поможете, прощая долги.

И знакомая мама-одиночка тоже лишнюю помаду себе не купит, а за коммуналку платит - она не хочет, чтобы ее дети остались без тепла в мороз.

А знаете, кто из моих знакомых не платит? Владелец большого дома с теплицей и баней в одном из сел Самарской области. Не хочу говорит. Принцип такой, так как все воры вокруг. А во дворе - собака, между прочим, с теленка ростом. И никакие газовщики к нему ничего отключать не доберутся. А пока приставы там пару лет походят, пока там еще какие-то меры по закону. Отлично жить можно.

И вот ему сейчас предлагают депутаты все простить. И еще очень большому количеству жителей особняков 9-й просеки: помните, коммунальную пирамиду долгов СКС? Именно там ее мечтали поставить авторы - у местных жителей долги по 50, 100 и 200 тыс. рублей. Это вам не мизерные счета многодетной семьи, ютящейся в маленькой квартире. Им тоже давайте все простим, чего уж мелочиться. Вот только следующей зимой, я боюсь, без тепла нам всем придется из-за аварий посидеть раз в пять дольше. И без воды. А вы думаете, прощенные должники радостно откроют двери проверяющим газовое оборудование сотрудникам? Или продолжат себе мирно выпивать, подвергая опасности взлететь на воздух весь подъезд?

И да, что-то мне подсказывает, что все недособранные денежки акулы коммунального бизнеса обязательно соберут. С нас с вами, с тех, у кого нет привычки делать долги, чтобы их потом прощали. Так что, может быть, идея точечной помощи не так уж и плоха? И проблемы нужно решать исходя из потребностей каждой конкретной группы. Например, помочь всем многодетным одинаково, а не только тем, кто не платил за газ, свет и тепло? Улучшить жизнь всех пенсионеров, а не только тех, кто уже долгов наделал? А то ведь, увидев такое, платить просто бросят все. Ну обидно же ведь: долгов не делал и как дурак.

И, кстати, про Чечню. Если вы вдруг до этого ограничивались только чтением громких заголовков, немного объясню: речь в республике идет о долге более чем 20-летней давности. И республиканская прокуратура на то и делала ставку, объясняя: во время ведения боевых действий никто газом не пользовался. Не за что, мол, платить. И суды сейчас все еще продолжаются.

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