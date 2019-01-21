Звезду фильма «Овод» актера Андрея Харитонова прооперировали в шестой раз

СЕГОДНЯ 10:55 2019-01-21T10:55:42+03:00

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Врачи в шестой раз прооперировали актера Андрея Харитонова. У звезды фильма «Овод» рак желудка. В общей сложности врачи удалили у Харитонова 2,5 метра кишок, пишет eg.ru.

- Сейчас Андрей уже дома после шестой операции, - рассказал друг Харитонова ведущий Александр Мягченков. - На днях выписался из больницы. В общей сложности ему вырезали 2,5 метра кишок. Но самое главное, и это вселяет в нас надежду, - последние исследования показали, что онкологических очагов у него в организме уже нет. Рак отступил! Мы очень надеемся, что все в итоге будет хорошо. Но процесс восстановления, конечно, длительный.

Серьезные проблемы со здоровьем у Харитонова начались в мае прошлого года. Тогда его экстренно госпитализировали с жалобами на сильную боль в области живота. Тогда актеру могли поставить диагноз и удалить опухоль. Это была первая операция, после нее Харитонов еще не раз оказывался на больничной койке. Всего операций было шесть.

Деньги на лечение помогали собирать поклонники актера.

- Деньги в семье лишними не будут. Супруга Андрея Ольга уже поблагодарила поклонников за пожертвования. Плюс невероятно помог - и с клиниками, и с операцией - фонд «Артист», - рассказал Мягченков.