2019-01-21T10:55:42+03:00
Звезды

Звезду фильма «Овод» актера Андрея Харитонова прооперировали в шестой раз

Близкие уверяют, что онкологических очагов в организме актера нет. Рак отступил
СТЕПАН ВЕТРОВ
Поделиться:
Андрей Харитонов. ФОТО: www.eg.ruАндрей Харитонов. ФОТО: www.eg.ru
Изменить размер текста:

Врачи в шестой раз прооперировали актера Андрея Харитонова. У звезды фильма «Овод» рак желудка. В общей сложности врачи удалили у Харитонова 2,5 метра кишок, пишет eg.ru.

- Сейчас Андрей уже дома после шестой операции, - рассказал друг Харитонова ведущий Александр Мягченков. - На днях выписался из больницы. В общей сложности ему вырезали 2,5 метра кишок. Но самое главное, и это вселяет в нас надежду, - последние исследования показали, что онкологических очагов у него в организме уже нет. Рак отступил! Мы очень надеемся, что все в итоге будет хорошо. Но процесс восстановления, конечно, длительный.

Серьезные проблемы со здоровьем у Харитонова начались в мае прошлого года. Тогда его экстренно госпитализировали с жалобами на сильную боль в области живота. Тогда актеру могли поставить диагноз и удалить опухоль. Это была первая операция, после нее Харитонов еще не раз оказывался на больничной койке. Всего операций было шесть.

Деньги на лечение помогали собирать поклонники актера.

- Деньги в семье лишними не будут. Супруга Андрея Ольга уже поблагодарила поклонников за пожертвования. Плюс невероятно помог - и с клиниками, и с операцией - фонд «Артист», - рассказал Мягченков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В домах может стать холоднее: на Карла Маркса в Самаре ведут ремонт теплосети
В 2018 году самарских коллекторов оштрафовали на 1,3 млн рублей
Срочник из Самарской области погиб при падении БТР в ущелье в Абхазии
Судьбу налетчиков на самарские банки, убивших охранника, решат присяжные
В Самаре два такси не поделили перекресток: пострадала женщина
На нескольких мостах в Самарской области ограничат движение грузовиков
В региональном ГУ МВД поздравили с 70-летием бывшего начальника уголовного розыска
В Тольятти назначили нового главу департамента общественной безопасности
В Тольятти полицейские нашли в брюках у пассажира маршрутки марихуану
В Самаре активизировались лжегазовики, предлагающие купить какие-либо приборы
Два хоккеиста из Самарской области Илья Брызгалов и Семен Варламов вошли в топ-100 вратарей НХЛ по версии The Hockey News
Самарские ученые разработали уникальные лекарства для истощенных почв
Молодой самарец изнасиловал 15-летнюю знакомую у нее дома
Самарским дачникам помогут узаконить свои участки в лесах
На перекрестке в центре Самары не разъехались две легковушки