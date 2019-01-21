На перекрестке в центре Самары не разъехались две легковушки
Одна из машин после ДТП влетела в строительный забор
Фото: Вася УткинФото: vk.com
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В ночь на понедельник, 21 января, в Ленинском районе Самары произошло серьезное ДТП. Там на пересечении улиц Ульяновской и Самарской столкнулись две отечественные легковушки. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
По словам свидетелей аварии, после удара одна из машин врезалась в строительный забор. По предварительным данным, происшествие обошлось без жертв. На место ДТП выезжали сотрудники МЧС в составе 5 человек и 1 единицы техники. Они проводили аварийно-спасательные работы. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.