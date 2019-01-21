2019-01-21T14:09:55+03:00
Происшествия

В Самаре два такси не поделили перекресток: пострадала женщина

Полицейские проводят по факту аварии проверку
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В воскресенье, 20 января, около 7:30 на улице Вольской в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием двух машин такси. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 54-летний водитель автомобиля «Киа Рио», двигаясь в направлении улицы Ново-Вокзальной, напротив дома № 94 по улице Вольской не дал завершить маневр такси марки «Ситроен С-4», которое ехало по улице Калинина в направлении улицы Ставропольской, и столкнулся с ним.

В результате случившегося пострадала 31-летняя пассажирка корейского автомобиля. Она сама обратилась в больницу. Медики оказали женщине необходимую помощь и назначили ей амбулаторное лечение. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку.

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