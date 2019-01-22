«Дорогу заволокло паром»: в Самаре на Ташкентской — Стара-Загора прорвало трубу с горячей водой

СЕГОДНЯ 14:38 2019-01-22T14:43:12+03:00

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Во вторник, 22 января, в Кировском районе Самары произошла коммунальная авария. На пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора прорвало трубу с горячей водой, из-за чего кипяток устремился на проезжую часть. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Всю улицу заволокло густым паром. Машины стоят и общественный транспорт не ходит. По дороге течет бурный поток горячей воды, - поделились местные жители.

Как рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, аварийные бригады уже выехали на место происшествия. Пока движение троллейбусов и трамваев по улицам Ташкентской и Стара-Загора было приостановлено. В течение двух часов сотрудники «Т Плюс» должны определить характер повреждения, количество отключенных потребителей и время начала ремонтных работ. Уже сейчас горожане сообщают о том, что отпления лишились дома на улице Ташкентской и проспекте Кирова.

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