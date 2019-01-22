Из-за потопа на Ташкентской — Стара-Загора автобусы пустили в объезд

СЕГОДНЯ 15:02 2019-01-22T15:04:12+03:00

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В Кировском районе Самары скорректировали схему движения автобусов. Напомним, сегодня, 22 января, там на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора прорвало теплотрассу, и кипятком затопило всю проезжую часть. Движение трамваев и троллейбусов там пока приостановили, а автобусы №№ 21, 23, 41, 59 и 59А пустили в объезд по улицам Алма-Атинской, Московскому шоссе, Георгия Димитрова и Стара-Загора в обоих направлениях.

Правда, как сообщили в городском департаменте транспорта, проезд по улице Алма-Атинской сейчас тоже заблокирован. Дело в том, что там столкнулись две фуры и перекрыли движение. Сейчас диспетчерская служба совместно с сотрудниками ГИБДД разрабатывают новую схему объезда.