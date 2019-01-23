Теплоэнергетики: «Приносим свои извинения, стараемся в максимально короткие сроки устранить повреждения и подать тепло»

23 Янв. 23:22 2019-01-23T23:22:02+03:00

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Новое повреждение на теплотрассе обнаружили за считанные минуты до подключения домов к отоплению, об этом рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

- 10 минут до включения отопления домов и случилось новое повреждение. Сейчас идет заседание штаба, определяем кому нужна помощь, обогреватели, пошли по квартирам предупреждать, чтобы осторожно использовали газ. Есть еще один важный момент – колоссальная нагрузка на электросети, важно, чтобы люди еще и не остались и без света, - заявил Владимир Василенко.

Второй прорыв произошел на той же магистрали. Случилось это между теплотрассой и неподвижной опорой.

- Мы практически набрали рабочее давление и готовы были к пуску тепла и произошел порыв с другой стороны опоры которая пошла по улице Алма-Атинской. Сейчас земельные работы завершены, устанавливается кран для снятия трех перекрытий и определения характера повреждения, чтоб понимать обойдемся ли мы заменой катушки или гармошкой - так называют технологически более короткий по времени способ устранения повреждения. К восьми утра будет понимание, - добавил заместитель главы Самары.

Теплоэнергети в свою очередь принесли свои извинения за временные неудобства.

- Приношу повторно свои извинения. Вторые сутки на месте работает круглосуточно ремонтная бригада. Все в обходах либо на месте. Стараемся в максимально короткие сроки устранить повреждения и подать тепло, - Обратился к горожанам директор Самарского филиала «ТПлюс» Александр Гришатов.