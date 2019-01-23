Второй день без тепла: на месте коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора нашли новое повреждение
Жители Промышленного и Кировского районов продолжают замерзать в собственных квартирах. Ремонтные работы на месте крупной коммунальной аварии на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентская продолжаются. Теплоэнергетики планировали вернуть отопление уже сегодня вечером, однако в трубе обнаружили еще одну пробоину.
- При заполнении тепломагистрали по ул. Стара-Загора было выявлено новое повреждение. Подача теплоносителя была оперативно прекращена, начата подготовка к земляным работам на объекте, - пояснили в ОАО "Предприятие тепловых сетей".
Второй прорыв на Ташкентской: коммунальная авария.
Ремонтные работы продлятся всю ночь. По обновленным данным, новое повреждение устранят завтра, 24 января, в первой половине дня. Сейчас теплоэнергетики готовы предоставить самарцам обогреватели. Заявки на доставку радиаторов принимаются по телефону +7 (846) 279-66-37, а также по электронной почте pressa@zaopts.com.
В администрации города сообщили, что в связи с повторным прорывом на теплотрассе будет развернут пункт временного пребывания по адресу ул. Воронежская, 232 (Технический лицей).
Сейчас в рамках ликвидации аварии начали поквартирный обход жителей.