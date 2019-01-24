Для тех, кто замерзает: самарские санатории готовы предоставить места для временного размещения

СЕГОДНЯ 00:36 2019-01-24T00:36:40+03:00

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В 21:00 постановлением главы Самары Елены Лапушкиной в городе установлено чрезвычайное положение муниципального значения. Без отопления по-прежнему остаются 338 домов и 36 социально значимых объектов.

- К огромному сожалению еще не определенно характер повреждения, мы не понимаем, насколько будет затянут аварийные работы, это нас очень беспокоит. Мы максимально применяем все те меры, которые можем: это поквартирный обход, предлагаем и обогреватели, и возможность переехать в отапливаемые помещения, санатории, пункты временного размещения. У нас готовы автобуса для перевозки. Уже идет поквартирный развоз обогревателей по тем адресам, откуда поступили заявки. Незабываем и про рабочих, для них организован чай и бутерброды, - заявила глава Самары Елена Лапушкина.

Как сообщил первый заместитель министра Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский самарские санатории готовы предоставить 617 мест всем потенциально нуждающимся в помощи.

- Была организована работа по выявлению мест, готовых принять граждан, которые сейчас находятся в квартирах, где может упасть температура. Уже несколько санаториев дали добро на размещение: санаторий Красная Глинка, Можайский, Самарский, Поволжье, детский санатории Волжанка, а также профсоюзная гостиница Дубки. На утро мы ждем информацию еще от ряда санаториев. Эта работа продолжается. Надеемся, что этот резерв не понадобится, но штаб готов к тому, чтобы в случаи необходимости, мы могли разместить людей и в подходящих условия, - заявил Олег Рубежанский.

По состоянию на 0:30, специалисты «ПТС» обошли 150 многоквартирных жилых домов из 418, находящихся в зоне проведения ремонтных работ. Замеряли температуру в квартирах горожан. Теплоэнергетики подготовили около 2350 обогревателей. Сейчас производится их доставка в оперативный штаб, откуда радиаторы будут доставляться в квартиры. От жителей Кировского и Промышленного районов на данный момент поступило порядка 200 заявок. Все они в ближайшее время будут выполнены.

Заявки на доставку радиаторов принимаются по телефону +7 (846) 279-66-37, а также на адрес электронной почты: pressa@zaopts.com.

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