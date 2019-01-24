Тепла не будет весь день? Вторую коммунальную аварию в Самаре на Ташкентской будут ликвидировать до 16.00

СЕГОДНЯ 06:12 2019-01-24T07:01:01+03:00

Второй прорыв не заставил себя ждать Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

На данный момент найдено точное место повреждения трубы - оно произошло сразу после того, как справились с первым дефектом и запускали теплоноситель

Изменить размер текста: A A

На ликвидацию коммунальной аварии в Самаре на ул. Ташкентской понадобится почти целый день. В два часа ночи было выявлено точное место повреждения трубы теплотрассы диаметром 1000 мм. Напомним, это уже второе повреждение в этом месте: первое ликвидировали вчера к 6 часам. Но в тот момент, когда теплоноситель уже запускали, произошел новый прорыв.

- Уже ночью специалисты ПТС приступили к демонтажу поврежденного участка. По предварительным данным на работы понадобится около 12 часов. Теплоноситель в сети планируют начать запускать в 16:00, - сообщили в штабе, созданном по ликвидации аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/687874" frameborder="0"></iframe> На месте коммунальной аварии на Стара-Загоре и Ташкентской снова идут земляные работы.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

В целом всем УК поставили задачу быть готовыми к запуску тепла уже с 12:00. Напомним, что из-за двух коммунальных аварий без тепла и горячей воды сидят около 400 домов, это продолжается уже вторые сутки. Введен режим чрезвычайно ситуации. Губернатор Дмитрий Азаров прервал командировку в Москве и возвращается в Самару. ВСю ночь работает штаб, с жителями Промышленного и Кировского районов ведется работа. Всем желающим были предоставлены обогреватели. Также работают места временного размещения в школах: здесь можно провести время, получить горячий чай и пирожки.

angelponaroshku Александр Гришатов об аварии

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко о том, когда произошел второй прорыв тепломагистрали на Стара-Загоре 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 60 тысяч человек мерзнут вторые сутки: в Самаре из-за двух коммунальных аварий объявили чрезвычайную ситуацию

После того, как в городе ликвидировали один прорыв на теплотрассе, тут же образовался второй. Без тепла и горячей воды вторые сутки сидят более 300 домов в -22 градуса (подробности)

Второй день без тепла: на месте коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора нашли новое повреждение

Ремонтные работы продолжаются, отопление в дома самарцев вернется не раньше завтрашнего дня (подробности)

Для тех, кто замерзает: самарские санатории готовы предоставить места для временного размещения

Промышленный и Кировский районы Самары пока остаются без отопления (подробности)

На территории Кировского и Промышленного районов введен режим «чрезвычайной ситуации»: теплоэнергетики готовы раздавать обогреватели

В городе работают телефон горячей линии, пункты временного размещения и оперативный штаб (подробности)

Теплоэнергетики: «Приносим свои извинения, стараемся в максимально короткие сроки устранить повреждения и подать тепло»

Оперативный штаб будет работать всю ночь. (подробности)