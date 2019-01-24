Тепла не будет весь день? Вторую коммунальную аварию в Самаре на Ташкентской будут ликвидировать до 16.00
На ликвидацию коммунальной аварии в Самаре на ул. Ташкентской понадобится почти целый день. В два часа ночи было выявлено точное место повреждения трубы теплотрассы диаметром 1000 мм. Напомним, это уже второе повреждение в этом месте: первое ликвидировали вчера к 6 часам. Но в тот момент, когда теплоноситель уже запускали, произошел новый прорыв.
- Уже ночью специалисты ПТС приступили к демонтажу поврежденного участка. По предварительным данным на работы понадобится около 12 часов. Теплоноситель в сети планируют начать запускать в 16:00, - сообщили в штабе, созданном по ликвидации аварии.
На месте коммунальной аварии на Стара-Загоре и Ташкентской снова идут земляные работы.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ
В целом всем УК поставили задачу быть готовыми к запуску тепла уже с 12:00. Напомним, что из-за двух коммунальных аварий без тепла и горячей воды сидят около 400 домов, это продолжается уже вторые сутки. Введен режим чрезвычайно ситуации. Губернатор Дмитрий Азаров прервал командировку в Москве и возвращается в Самару. ВСю ночь работает штаб, с жителями Промышленного и Кировского районов ведется работа. Всем желающим были предоставлены обогреватели. Также работают места временного размещения в школах: здесь можно провести время, получить горячий чай и пирожки.
Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко о том, когда произошел второй прорыв тепломагистрали на Стара-Загоре
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