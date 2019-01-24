Тепло возвращается: на месте коммунальной аварии на Ташкентской завершились сварочные работы и идет запуск теплоносителя

СЕГОДНЯ 07:09 2019-01-24T07:09:13+03:00

Запуск начался в 6:45, об этом сообщает ПТС

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В Самаре завершаются работы по ликвидации уже второй коммунальной аварии на ул. Ташкентская, пересечение с ул. Стара-Загора. Прогнозы еще ночью были не оптимистичные, обещали дать тепло только к 16:00. Но утром поступили радостные новости.

- В 6.45 завершены сварочные работы на месте повторного повреждения трубопровода диаметром 1000 мм. Идет запуск теплоносителя, - сообщили в ПТС.

Вчера в этот момент произошел второй прорыв, сейчас все идет гладко. На заполнение системы требуется около 3-4 часов, сейчас это делать необходимо очень осторожно. На улице мороз, трубы не новые. К 12 часам все сотрудники управляющих компаний должны быть готовы открыть задвижки в домах. Они будут следить, чтобы не случилось аварий. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Самаре еще в 21.00 23 января, пока не снят.

Напомним, что предварительная причина прорыва - коррозия трубы 1985 года, а также длительное подтопление ливневыми водами.

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