А вот и холодненькая пошла: на Средне-Садовой в Самаре протекла труба холодного водоснабжения
На улице Средне-Садовой в Самаре жители обнаружили еще одну коммунальную аварию. По словам очевидцев на дорогу на Безымянке хлынула вода. Жители испугались, что у них повторится коммунальная авария как на ул. Ташкентской, где прорвало теплотрассу. Но оказалось, что здесь произошла утечка на трубе с холодной водой.
- Утечка на небольшом диаметре, это не крупное повреждение. Наша бригада уже на месте, работы ведутся, идет переключение домов на резервные схемы. Ближе к 12 часам дня будет понятно, всех ли сможем переключить, - рассказали в СКС.
Если воду отключат, будет организована работа бойлеров с водой для жителей. КП-Самара будет следить за темой.
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