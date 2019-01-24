Из-за коммунальной аварии на Средне-Садовой без воды остались 12 домов

СЕГОДНЯ 11:33 2019-01-24T11:33:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 24 января, в Самаре произошла еще одна коммунальная авария. На этот раз был выявлен прорыв на сетях холодного водоснабжения в районе Безымянки. Как сообщили в Самарских коммунальных системах, там на пересечении улиц Средне-Садовой и Свободы было выявлено повреждение на трубе диаметром 300 мм.

Из-за случившегося несколько зданий в том районе остались без холодной воды. Под отключения попали жители домов на улице Вольской. Это дома №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 44, 48, 54. В настоящее время на месте происшествия продолжает работать аварийная бригада. Точные сроки завершения работ и возвращения воды пока не называются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

А вот и холодненькая пошла: на Средне-Садовой в Самаре протекла труба холодного водоснабжения

Еще одна коммунальная неприятность произошла на Безымянке в то время, как на Ташкентской продолжают ликвидировать коммунальную аварию (подробности)