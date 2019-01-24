2019-01-24T13:49:45+03:00
Общество

Прокуратура выясняет, зачем 10-летнего мальчика из Тольятти избили палкой и забросали петардами

В надзорном ведомстве разбираются во всех обстоятельствах драки, произошедшей из-за надписи на шапке
Михаил ГОРЮНОВ
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Именно из-за этой надписи на шапке произошел конфликтИменно из-за этой надписи на шапке произошел конфликтФото: из личного архива
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Дикая история из Тольятти, где 10-летнего мальчика Вову избили из-за надписи "Supreme" на шапке, набирает обороты. К разбирательствам в происшествии, подробности которого публиковала "Комсомольская правда - Самара" накануне, подключились в надзорном ведомстве.

- По факту информации об избиении ребенка, опубликованной в СМИ, назначено проведение проверки. Наши сотрудники разбираются во всех обстоятельствах происшествия, - сообщили в прокуратуре Самарской области.

Также материалы по этому скандалу находятся в местном отделе полиции, где по ситуации работают сотрудники отделения по делам несовершеннолетних. После выяснения всех деталей конфликта, произошедшего возле ТЦ "Бон Бон" на улице Мира, будет принято процессуальное решение.

Жительница Тольятти рассказала, как ее сына избили палкой и закидали петардами из-за шапки. Сейчас женщина ищет свидетелей

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