2019-01-23T16:06:00+03:00
Общество

«Попросили пояснить за шмот»: в Тольятти 10-летнего мальчика избили палкой и закидали петардами из-за надписи на шапке

Вова попал в больницу с серьезной травмой головы и ожогами глаз, мама пострадавшего ищет очевидцев нападения
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Вова пытался уйти от конфликта, но не смог оказать сопротивление агрессивным ребятамВова пытался уйти от конфликта, но не смог оказать сопротивление агрессивным ребятамФото: из личного архива
Изменить размер текста:

Мода на офников и кежуалов — подросткового движения, участники которого били сверстников, неспособных объяснить, какое право они имеют носить ту или одежду — кажется, уже прошла. Однако на днях в Тольятти произошел случай, который показывает, что это не совсем. 10-летнего Вову избили палкой и забросали петардами из-за не той надписи на шапке. Журналистам «КП-Самара» стали известны подробности этой жуткой истории.

Проиграешь - останешься без шапки!

13 января, обычное зимнее воскресенье. Мальчик, занимающийся в секции кикбоксинга, четвероклассник, спокойно гулял вместе со своим другом-ровесником недалеко от дома рядом с торговым центром «Бон Бон» на улице Мира. Внезапно к ним подошли двое парней и стали предъявлять непонятные претензии.

— У нас сейчас у детей идет такая вещь, что если ты купил шмотки с фанатскими надписями — «Supreme» или «The North Face», например, — ты должен за нее ответить. Как с Nike и Adidas в наше время, — рассказывает свою версию событий корреспонденту «Комсомолки» мама ребенка Вероника. — У моего сына на шапке написано «Supreme». К моему ребенку подошли и потребовали пояснить, почему он носит эту фирму. А он совершенно не в курсе всей этой темы, шапку я купила — просто ему понравилась, с помпоном. О надписи ничего не думала — буквы и буквы — просто взяла.

Та самая шапка, из-за которой мальчику нанесли серьезные травмы Фото: Из личного архива

Та самая шапка, из-за которой мальчику нанесли серьезные травмыФото: Из личного архива

Школьнику, оказавшемуся «не в теме», было нечего ответить незнакомцам. Те же в свою очередь требовали — не знаешь, что сказать — дерись! Проиграешь — шапку отберем! Владимир пытался уйти от конфликта, говорил, что ввязываться в драку и «пояснять» ничего не собирается.

Взрослые проходили мимо

— Мальчик, что постарше взял палку и ударил сына по голове. Мой ребенок сразу упал, — продолжает Вероника. — Они начали пинать Вову по голове ногами, а тот, что по младше, кидал в него зажженные петарды. Никто из взрослых не вмешался, хотя там оживленное место! Саша, который был с Володей, растерялся и тоже не смог помочь.

Именно друг пострадавшего и сообщил его матери о происшествии. Уже в гостях у Вовы — за обедом.

— Сын не помнит, как пришел домой. Все смутно, не может обрисовать всю картину, — объясняет наша собеседница. — Мы сели кушать и внезапно Вовин друг начал рассказывать, что Вову побили и закидали петардами. Описал подробности.

Женщина не думала, что все закончится госпитализацией:

Пострадавший активно занимается спортом, в частности - ходит на секцию кикбоксинга Фото: Из личного архива

Пострадавший активно занимается спортом, в частности - ходит на секцию кикбоксингаФото: Из личного архива

— У Вовы видимых следов насилия не было, глаза красные, но они частенько такие — у него внутричерепное давление. И в больнице мы узнаем, что тут средней тяжести сотрясение головного мозга, на глазах — ожог роговицы и конъюктивитных мешков, поврежденные кристаллики... Сейчас он наблюдается у врачей, скоро нужно ехать в больницу в Самару.

Родители нападавших просили забрать заявление

Шокированная случившимся Вероника написала заявление в полицию. Одного из нападавших Владимир узнал — он видел его в своей школе, парнишке тоже 10-11 лет. Тот уже указал на второго — он постарше, учится в 6 классе в другом учебном заведении.

— Эти мальчики молчат. После заявления в полицию, мне звонили родители одного из них и в грубой форме просили забрать заявление, — утверждает Вероника.

В ситуации сейчас разбираются полицейские отдела по делам несовершеннолетних. К ответственности пока никто не привлечен — все версии и обстоятельства стража порядка пока проверяют.

Родственники Вовы ищут очевидцев, которые знают, что же 13 января, примерно в 14-00, произошло у ТЦ «Бон Бон» в Автограде. Всем, кто обладает какой-либо информацией, просьба откликнуться на kpsamara@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Поясни за шмот: что это значит и как пояснить

Драки тинейджеров из-за футболок или кроссовок захлестнули всю Россию. "КП" разобралась, как правильно пояснить за шмот и что это значит [фото, видео] (подробности)

«Меня провоцировали, но я раскаиваюсь и больше работать не буду»: завуч из Тольятти рассказала, почему ударила ученицу в школе

А вот ученики рассказывают, что уже давно ходят на занятия к Якутиной с диктофоном (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
2 миллиона за страдания и «строгач»: тольяттинца, прятавшего убитую жену в «Газели», хотят отправить в колонию на 10 лет
В Автограде прошли прения по делу Дмитрия Ефремова, которого обвиняют в зверской расправе над супругой, сам мужчина отказался обсуждать свое наказание
Говорит о ревности и не смотрит в глаза родным: в Тольятти судят мужчину, который 3 недели прятал труп жены в "Газели"
Близкие и родные погибшей считают, что мотивом преступления могли быть не только отношения в семье Ефремовых, и надеются на справедливое решение суда
Готовимся болеть за наших: в 2019 году в Тольятти пройдут финалы чемпионатов мира по ледовым мотогонкам и спидвею
Летом 2019 года впервые в истории российского спидвея финальные гонки командного чемпионата MONSTER ENERGY FIM SPEEDWAY OF NATIONS пройдут в нашей стране - на треке тольяттинского стадиона.
Новости 24
В Самаре с начала зимы на полигоны вывезли 340 тысяч тонн снега
«Прогнозы благоприятные»: самарцы, получившие ожоги из-за коммунальной аварии идут на поправку
В Самаре откроют центр спортивного тестирования детей
В Жигулевске сестра после ссоры с братом ударила его по голове топором
Самарский спортсмен стал бронзовым призером первенства России по современному пятиборью
В Тольятти поймали пьяного водителя, который еле стоял на ногах
Возможно, это суицид: следователи выясняют, как на козырьке подъезда в Тольятти оказался труп женщины
В Тольятти пьяный водитель без прав устроил ДТП с двумя пострадавшими
В Самаре из-за лыжного марафона перекроют дорогу на кладбище «Лесное»
В полиции прокомментировали слухи о похищении ребенка цыганами в самарском ТЦ
В Самарской области женщина на «Рено» врезалась в фуру и попала в больницу
В Самарской области предложили штрафовать за выгул собак на кладбищах
Тысячи километров волоконно-оптических линий связи построены "Ростелекомом" для больниц Самарской области
В Самаре на Московском шоссе водитель «двенадцатой» сбил пешехода
В Самаре зарезали дочь экс-нефтяника из Бузулука
Жительница Сызрани воткнула кухонный нож в ягодицу сына
Рэперу Паше Технику предложили стать маскотом «Крыльев Советов»
Крупная авария на теплотрассе в Самаре могла произойти из-за сгнившей трубы
В Самаре спасатели на руках выносили с рынка в 15 микрорайоне пострадавших от разлива кипятка
Погибший на Волжском проспекте парень упал с крыши во время чистки снега
В Похвистнево приставы снесли самовольно построенную в дворе дома голубятню
Видео с места прорыва теплотрассы на Стара-Загора в Самаре: рабочие уложили новую трубу
Полузащитник «КС» Павел Яковлев: «Нам важно было начать год с победы»
Худруком филармонии в Самаре стал Михаил Щербаков
Гандболистка «Лады» Дарья Дмитриева участвует в голосовании на лучшего игрока Европы
Жигулевск хотят сделать центром туристического кластера Самарской области
#2009vs2019: от разговоров по мобильному к сериалу со смартфона