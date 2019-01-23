«Попросили пояснить за шмот»: в Тольятти 10-летнего мальчика избили палкой и закидали петардами из-за надписи на шапке

Мода на офников и кежуалов — подросткового движения, участники которого били сверстников, неспособных объяснить, какое право они имеют носить ту или одежду — кажется, уже прошла. Однако на днях в Тольятти произошел случай, который показывает, что это не совсем. 10-летнего Вову избили палкой и забросали петардами из-за не той надписи на шапке. Журналистам «КП-Самара» стали известны подробности этой жуткой истории.

Проиграешь - останешься без шапки!

13 января, обычное зимнее воскресенье. Мальчик, занимающийся в секции кикбоксинга, четвероклассник, спокойно гулял вместе со своим другом-ровесником недалеко от дома рядом с торговым центром «Бон Бон» на улице Мира. Внезапно к ним подошли двое парней и стали предъявлять непонятные претензии.

— У нас сейчас у детей идет такая вещь, что если ты купил шмотки с фанатскими надписями — «Supreme» или «The North Face», например, — ты должен за нее ответить. Как с Nike и Adidas в наше время, — рассказывает свою версию событий корреспонденту «Комсомолки» мама ребенка Вероника. — У моего сына на шапке написано «Supreme». К моему ребенку подошли и потребовали пояснить, почему он носит эту фирму. А он совершенно не в курсе всей этой темы, шапку я купила — просто ему понравилась, с помпоном. О надписи ничего не думала — буквы и буквы — просто взяла.

Та самая шапка, из-за которой мальчику нанесли серьезные травмыФото: Из личного архива

Школьнику, оказавшемуся «не в теме», было нечего ответить незнакомцам. Те же в свою очередь требовали — не знаешь, что сказать — дерись! Проиграешь — шапку отберем! Владимир пытался уйти от конфликта, говорил, что ввязываться в драку и «пояснять» ничего не собирается.

Взрослые проходили мимо

— Мальчик, что постарше взял палку и ударил сына по голове. Мой ребенок сразу упал, — продолжает Вероника. — Они начали пинать Вову по голове ногами, а тот, что по младше, кидал в него зажженные петарды. Никто из взрослых не вмешался, хотя там оживленное место! Саша, который был с Володей, растерялся и тоже не смог помочь.

Именно друг пострадавшего и сообщил его матери о происшествии. Уже в гостях у Вовы — за обедом.

— Сын не помнит, как пришел домой. Все смутно, не может обрисовать всю картину, — объясняет наша собеседница. — Мы сели кушать и внезапно Вовин друг начал рассказывать, что Вову побили и закидали петардами. Описал подробности.

Женщина не думала, что все закончится госпитализацией:

Пострадавший активно занимается спортом, в частности - ходит на секцию кикбоксингаФото: Из личного архива

— У Вовы видимых следов насилия не было, глаза красные, но они частенько такие — у него внутричерепное давление. И в больнице мы узнаем, что тут средней тяжести сотрясение головного мозга, на глазах — ожог роговицы и конъюктивитных мешков, поврежденные кристаллики... Сейчас он наблюдается у врачей, скоро нужно ехать в больницу в Самару.

Родители нападавших просили забрать заявление

Шокированная случившимся Вероника написала заявление в полицию. Одного из нападавших Владимир узнал — он видел его в своей школе, парнишке тоже 10-11 лет. Тот уже указал на второго — он постарше, учится в 6 классе в другом учебном заведении.

— Эти мальчики молчат. После заявления в полицию, мне звонили родители одного из них и в грубой форме просили забрать заявление, — утверждает Вероника.

В ситуации сейчас разбираются полицейские отдела по делам несовершеннолетних. К ответственности пока никто не привлечен — все версии и обстоятельства стража порядка пока проверяют.

Родственники Вовы ищут очевидцев, которые знают, что же 13 января, примерно в 14-00, произошло у ТЦ «Бон Бон» в Автограде. Всем, кто обладает какой-либо информацией, просьба откликнуться на kpsamara@phkp.ru

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