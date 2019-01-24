2019-01-24T13:58:07+03:00
Общество

На Самарскую область надвигаются снегопад и метели

После сильных морозов регион завалит снегом
Анастасия ФИЛАТОВА
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МЧС призывает самарцев быть осторожнее и внимательнее на улицахМЧС призывает самарцев быть осторожнее и внимательнее на улицахФото: Архив "КП"
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Погода вновь решила проверить на прочность жителей Самарской области. Только синоптики предупредили о сильном ветре и морозе, как теперь самарцам придется готовиться уже к снегопаду и метели. По данным Приволжского УГМС, погода начнет менять свое направление с 19 часов четверга, 24 января. Так, в Самарской области прогнозируются снег, местами сильный снег, метель и сильный ветер. Его скорость составит 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. На дорогах возможны снежные заносы. Такие погодные условия сохранятся в регионе до 7 утра пятницы, 25 января. Температура воздуха по области ночью -15...-20 °С; днем -11...-16 °С; в Самаре ночью -15...-17 °С; днем -12...-14 °С.

ГУ МЧС по Самарской области просит жителей не испытвать судьбу и пересидеть непогоду дома. Не лишним будет усилить контроль за детьми. Тем, кого снегопад и ветер застанут на улице, сотрудники МЧС рекомендуют не ходить и не стоять под деревьями, ЛЭП, рекламными щитами, недостроенными зданиями. Не стоит прятаться за остановками. Машины лучше всего поставить в гараж или парковаться вдали от деревьев. Автомобилистов призывают быть осторожнее и внимательнее на дорогах, не лихачить и соблюдать ПДД.

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