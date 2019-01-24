2019-01-24T17:46:10+03:00
Общество

На трассе М-5 в Самарской области из-за снегопада ограничили движение для грузовиков

Запрет на проезд ввели на участке от Сызрани до Тольятти
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ограничения, ориентировочно, продлятся до 22:00Ограничения, ориентировочно, продлятся до 22:00Фото: Мария ЛЕНЦ
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В четверг, 24 января, с 18:20 на трассе М-5 "Урал" в Самарской области ввели ограничение на движение грузового транспорта. Из-за сильного снегопада проезд для грузовиков закрыли на участке с 890 по 976 км дороги, то есть на отрезке от Сызрани до Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

В настоящее время последствия снегопада на трассе устраняют 80 спецмашин. Аварийные бригады будут работать в круглосуточном режиме. Предполагается, что запрет на проезд грузовиков продлится до 22:00.

В связи с ухудшением погоды сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям отказаться от дальних поездок на личном авто. В случае, если возникла сильная необходимость сесть за руль, автомобилистов просят быть внимательнее и осторожнее, соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию движения. Пешеходам советуют переходить дорогу только в строго отведенных для этого местах, не отвлекаться на телефоны и прикрепить на одежду световозвращающие элементы.

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