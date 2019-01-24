"Люди бросают машины и идут пешком": трассу М-5 под Тольятти сковала огромная пробка

СЕГОДНЯ 21:30 2019-01-24T21:31:39+03:00

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Снегопад, который начался вечером в четверг, 24 января, в Самарской области внес коррективы в планы жителей Жигулевска, Тольятти и Сызрани. Дело в том, что на трассе М-5, которая проходит через эти города, из-за непогоды ввели запрет на движение грузовиков, в итоге движение там оказалось полностью парализовано.

Люди стоят в пробке уже несколько часов

По словам "счастливчиков", которые попали в эту пробку, движение по федеральной трассе встало в обе стороны. Люди не могут сдвинуться с места уже больше трех часов, они жгут бензин, чтобы согреться, и у многих он уже заканчивается. А некоторые и вовсе бросили свои машины и пошли домой пешком.

У многих автомобилистов уже кончается бензин

Между тем ограничение на движение грузового транспорта по трассе М-5 на участке с 890 по 976 км от поворота на Ульяновск до поворота на Обводное шоссе Тольятти продлили до 6 утра пятницы, 25 января. Как сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор", сейчас с последствиями стихии борются более 100 спецмашин. Проезжую часть обрабатывают противогололедными средствами.