2019-01-25T10:35:26+03:00
Общество

Команда «Волжане СамГТУ» попала в высшую лигу КВН

Самарцы хорошо показали себя в Сочи и теперь будут выступать на Первом канале
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В четверг, 24 января, в Сочи прошел гала-концерт 30-го международного фестиваля команд КВН «КиВиН — 2019», который стал финальным отборочным этапом в высшую лигу КВН.

Напомним, Самарскую область на этом фестивале представляли восемь команд, но в сезон «Высшей лиги КВН — 2019 год» на Первом канале попала только одна. После удачного выступления жюри пригласило для участия в телевизионной лиге команду «Волжане СамГТУ».

Кроме того, как сообщает департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области, еще одна команда из Самары - «Неваляшка» (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева) - будет представлять наш регион в телевизионной лиге. Ее пригласили на первую лигу МС КВН, игры которой проходят в Казани.

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