2019-01-25T16:40:00+03:00
Происшествия

В Самаре бывшего начальника контрольного отдела УФНС оставили под стражей еще на 3 месяца

Александр Петров, попавший на крупной взятке, пробудет в СИЗО как минимум до конца апреля
Михаил ГОРЮНОВ
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Александр Петров признал, что нарушил законАлександр Петров признал, что нарушил законФото: Михаил ГОРЮНОВ
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Сегодня, 25 января, в Самарском районном суде решался вопрос о ближайшем будущем экс-начальника контрольного отдела регионального УФНС Александра Петрова. На помним, что в ноябре прошлого года он попался на взятке и было отправлен в СИЗО на 2 месяца.

- Срок содержания Петрову продлен на 3 месяца. Согласно решению судьи Елены Грибовой обвиняемый останется под стражей до 27 апреля, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в суде.

Напомним, что 33-летнего Александра Петрова на парковке ТЦ "Hoff" задержали 26 ноября 2018 года сотрудники ФСБ. Взяли с поличным - от посредников - Кондратьева и Толмачева- он получил 200 тысяч рублей настоящих и еще 800 тысяч муляжных. В мае того года от них же Петров получил полтора миллиона. Деньги передавал неустановленный сотрудник ООО «Союз-Агро Самара». Они предназначались за разглашение служебной тайны — сведений о налоговой проверке и дальнейших планах налогового контроля, что позволит организации сократить налоговые платежи и противостоять деятельности налоговиков.

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Во время ареста Александр Петров признался, что получил больше миллиона рублей за обещания, которые не собирался выполнять (подробности)

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