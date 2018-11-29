«Даже в туалет меня сопровождали сотрудники ФСБ»: начальник отдела УФНС Самарской области не считает себя взяточником

Начальника контрольного отдела регионального УФНС Александра Петрова, попавшегося на взятке, отправили в СИЗО на 2 месяца — до 27 января. Сам мужчина был против, просил отпустить его под залог, назначить домашний арест и всяческие ограничения, но судья Марина Титовец посчитала иначе. На заседании в Самарском районном суде побывал и корреспондент «Комсомолки».

Ночь в управлении ФСБ

Неразбериха в деле начинается с самого начала — 33-летнего Петрова задержали 26 ноября в 15-00 сотрудники ФСБ. На парковке ТЦ «Hoff» на Московском шоссе с поличным - от посредников - Кондратьева и Толмачева - он получил 200 тысяч рублей настоящих и еще 800 тысяч муляжных. В мае этого года от них же Петров получил полтора миллиона.

Александр Петров не стал общаться с прессойФото: Михаил ГОРЮНОВ

— Деньги передавал неустановленный сотрудник ООО «Союз-Агро Самара». Они предназначались за разглашение служебной тайны — сведений о налоговой проверке и дальнейших планах налогового контроля, что позволит организации сократить налоговые платежи и противостоять деятельности налоговиков, — рассказывает следователь. — Подозреваемый на допросе отрицал факт получения взятки, заявив, что получил деньги путем обмана, а каких-либо действий в пользу компании предпринять не мог.

— Я признаю, что нарушил закон, — объясняет Петров. — Я обещал что-то сделать в пользу компании, но не выполнял эти обещания. Я раскаиваюсь в этом, написал явку с повинной.

Вопросы у налоговика и его защиты возникли к самому процессу задержания. По мнению адвокатов, нарушены сроки содержания их подзащитного ИВС.

— Люди в униформе вытащили меня из машины, заковали в наручники, посадили в «Газель». Потом мы поехали ко мне домой, провели осмотр, изъяли кредитные карты и служебную флешку, — вспоминает тот день Александр. — Потом я был в ФСБ, все время в наручниках, меня водили из кабинета в кабинет. Даже в туалет меня сопровождали сотрудники ФСБ. Разрешение позвонить дали только ночью. Я позвонил сожительнице, сказал, что дома не ночую. Уйти из здания ФСБ я не мог. Не мог двигаться без согласования ФСБ.

Не знал, что в его квартире числится коммерческая компания

Защитники Петрова настаивали на домашнем арестеФото: Михаил ГОРЮНОВ

Следователи оформили задержание Петрова только 27 числа. Этот момент, а также наличие у подозреваемого хронических заболеваний, матери и 5-летнего ребенка на иждивении, проживающего с матерью — экс-супругой Александра, два адвоката фигуранта посчитали важными аргументами для того, чтобы не отправлять их клиента за решетку.

— Рапорт оперативника ФСБ не сформирован как доказательство. Не представлено никаких свидетельств того, что он может скрыться или оказать давление на кого-то. Мы просим назначить ему домашний арест, потому что какие доказательства он может уничтожить из дома? — озвучивает свою позицию один из заступников Алексей Лапузин.

Впрочем, и обвиняющая сторона представила немало доводов в свою пользу. В частности, по словам представителя СК, у ФСБ есть основания для того, чтобы подозревать мужчину в других эпизодах коррупции, связанной со служебной деятельности.

— Установлено, что у него на работе возник конфликт интересов. Зарегистрировал по адресу своего проживания на Ново-Садовой компанию, оказывающую услуги в области налогового консультирования — «Современные технологии управления бизнесом», директором которой является сожительница Петрова Екатерина Явкина, бывшая сотрудница УФНС, — замечает следователь. — Также у нас есть заявление Толмачева — посредника — который готов дать новые показания, связанные с нарушениями, допущенными Петровым.

Свидетели боятся Петрова

Марина Титовец поддержала ходатайство следствияФото: Михаил ГОРЮНОВ

— Да, это действительно моя квартира. Оформлена через ипотеку. Я проживаю там с сожительницей и ее сыном. О том, что на нее зарегистрирована организация «СТУБ» — не знал. Она мне ничего не сообщала об этом. Я узнал про это только после служебной проверки на работе — в октябре где-то, — заверяет чиновник.

Правоохранители действительно опасаются, что задержанный может оказать давление на людей, имеющих отношение к этому уголовному делу.

— Один из свидетелей опасается, что ввиду своего служебного положения Петров может как-то повлиять на работу «Союз-Агро Самара», где жена этого свидетеля является директором. А информации о том, что Петрова сняли с занимаемой высокой должности, нет. Нет сведений, что он уволен, — говорит сотрудник следственного отдела. — Также члены семьи Петрова оказывают сопротивление в части выявления его имущества.

Также в прокуратуре и СК заметили — заключения, что заболевания Петрова помешают его нахождению под стражей, не представлено. В изоляторе он на здоровье не жаловался. А еще, считают стражи порядка, благодаря своему служебному положению мужчина может уничтожить важные документы.

Служители Фемиды разделили такую позицию и удовлетворили ходатайство следователя. Александр Петров никак комментировать свой арест не стал. У него еще есть время, чтобы его обжаловать. Почти наверняка защита этой опцией в законе попробует воспользоваться.

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