2019-01-29T11:47:49+03:00
Общество

Суд разрешил гипермаркету «Ашан» не возобновлять полноценную работу в ТЦ «Московский» в Самаре

Вместе с тем компании предстоит выплатить владельцу торгового центра долг за аренду
Анастасия ФИЛАТОВА
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Гипермаркет "Ашан" вообще хочет расторгнуть договор с торговым центромГипермаркет "Ашан" вообще хочет расторгнуть договор с торговым центромФото: Олег УКЛАДОВ
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В Самаре продолжается противостояние сети гипермаркетов «Ашан» и владельца торгового центра «Московский». Напомним, первая компания давно уже хочет покинуть ТЦ, а вот вторая настаивает на продолжении ее работы. Согласно постановлению 10 арбитражного апелляционного суда, гипермаркет «Ашан» может продолжить работать в «Московском» в облегченном варианте, но ему придется выплатить более 9,4 млн рублей долга по арендной плате. При этом руководство ТЦ требовало сумму в несколько раз большую.

- Доводы представителей торгового о том, что «Ашан» работает не в полную силу, являются необоснованными, поскольку гипермаркет выполняет условия договора и занимается розничной торговлей. Решение о том, в каком объеме работать, решает сам магазин, - сообщили в суде.

Урезать размер выплачиваемого долга суд решил потому, что в прошлом году на протяжении трех месяцев торговый центр был закрыт из-за нарушений пожарной безопасности. Поэтому гипермаркет не мог работать в этот период. В связи с этим служители Фемиды постановили, что «Ашан» должен будет выплатить владельцу «Московского» только сумму за 1,5 месяца работы после открытия ТЦ.

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