2019-01-29T14:47:42+03:00
Общество

Нужно больше денег: на достройку Фрунзенского моста попросят дополнительные федеральные средства

Объект должны достроить до конца 2019 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Для завершения строительства моста придется приложить дополнительные усилияДля завершения строительства моста придется приложить дополнительные усилияФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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На завершение строительства Фрунзенского моста в Самаре нужно еще около 1 миллиарда рублей. Власти региона намерены добиться в этом году выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Об этом во вторник, 29 января, на заседании Самарской губернской думы сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

- Сложности в достройке объекта есть. Необходимо приложить дополнительные усилия. В конце 2018 года мы добились выделения 1,2 млрд рублей, в этом году мы намерены провести такую же работу, - отметил глава региона.

Напомним, Фрунзенский мост начали строить в 2015 году. В случае, если область все-таки получит дополнительные средства, то закончить его возведение должны до конца 2019 года.

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