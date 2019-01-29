Нужно больше денег: на достройку Фрунзенского моста попросят дополнительные федеральные средства

СЕГОДНЯ 14:47 2019-01-29T14:47:42+03:00

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На завершение строительства Фрунзенского моста в Самаре нужно еще около 1 миллиарда рублей. Власти региона намерены добиться в этом году выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Об этом во вторник, 29 января, на заседании Самарской губернской думы сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

- Сложности в достройке объекта есть. Необходимо приложить дополнительные усилия. В конце 2018 года мы добились выделения 1,2 млрд рублей, в этом году мы намерены провести такую же работу, - отметил глава региона.

Напомним, Фрунзенский мост начали строить в 2015 году. В случае, если область все-таки получит дополнительные средства, то закончить его возведение должны до конца 2019 года.

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