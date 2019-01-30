2019-01-30T16:56:43+03:00
Происшествия

Неудачный обгон стоил автоледи на "Приоре" жизни: стали известны подробности смертельного ДТП под Самарой

Водитель "Хендая" не пострадал, правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте ДТП работают сотрудники полицииНа месте ДТП работают сотрудники полицииФото: соцсети
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Полицейские рассказали подробности трагического ДТП в Кинель-Черкасском районе региона. Там примерно в 11-45, 30 января, столкнулись "Хендай Солярис" и "Лада Приора", женщина, находившаяся за рулем последней, погибла.

- Как выяснили сотрудники ГИБДД, 36-летняя водитель "Приоры" в районе 50 километра трассы Урал-Муханово. По предварительным данным, при совершении обгона она не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с иномаркой, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

За рулем "Хендая" находился 32-летний мужчина. Он не пострадал. А вот женщина - водитель отечественной легковушки в результате столкновения скончалась на месте. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, а виновного привлекут к ответственности.

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Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются силовики (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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