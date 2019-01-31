2019-01-31T08:52:03+03:00
Общество

«Все участники конфликта найдены»: в Самаре полиция разбирается со стрельбой по собакам и мужчине-инвалиду

Мужчины уже написали друг на друга заявления
Анастасия ФИЛАТОВА
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Стрельба из травматического пистолета произошла на пересечении улиц Ярмарочной и ЛенинскойСтрельба из травматического пистолета произошла на пересечении улиц Ярмарочной и Ленинской
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В Самаре полиция начала проверку по факту размещенного в соцсетях видео стрельбы из травматического пистолета на пересечении улиц Ярмарочной и Ленинской. Напомним, там днем 30 января неизвестный мужчина начал стрелять по собакам, а затем переключился на прохожего, который бросился на защиту животных.

- Все участники конфликта установлены. Их доставили в отдел полиции. Там мужчины написали заявления друг на друга, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как ранее стало известно, пострадавший — местный житель, который держит у себя собак. У него есть инвалидность. В ходе конфликта ему прострелили руку, а у собаки, которая пыталась заступиться за хозяина, — огнестрельные и ножевые ранения. Однако, как отмечают в полиции, пока сообщений из медицинских учреждений им по данному факту не поступало. Отметим, что мужчина, который открыл стрельбу, утверждает, что собака укусила его и попыталась напасть на женщину. Но местные жители рассказывают совершенно иное. Что на самом деле послужило причиной конфликта, предстоит выяснить сотрудникам полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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