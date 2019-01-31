Губернатор Дмитрий Азаров стал первым покупателем LADA Vesta Sport в цвете «Тайфун»
В четверг, 31 января, в дилерских центрах АВТОВАЗа стартовали продажи автомобиля LADA Vesta Sport. Эта модель стала первой в истории отечественной машиной, чья цена перевалила за один миллион рублей. Первым покупателем спорткара стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он приобрел автомобиль в цвете «Тайфун».
Дилерских центрах стартовали продажи новой модели LADAФото: Twitter.com
- Сегодня я стал счастливым обладателем нового, современного, спортивного автомобиля, который имеет свой характер и драйв. Уверен, эта модель порадует рынок в целом и автомобилистов, которые умеют водить машину, делают это достаточно профессионально, аккуратно, но умеют получать удовольствие от спортивного вождения, - поделился глава региона.
Напомним, LADA Vesta Sport производится в Тольятти. При его разработке было применено более 200 новых деталей и узлов. Спорткар продают в максимальной комплектации Luxe по цене от 1,01 млн рублей и в пакете Multimedia по цене от 1,04 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU