Губернатор Дмитрий Азаров стал первым покупателем LADA Vesta Sport в цвете «Тайфун»

СЕГОДНЯ 13:29 2019-01-31T13:29:26+03:00

Спорткар можно приобрести по цене от одного миллиона рублей

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В четверг, 31 января, в дилерских центрах АВТОВАЗа стартовали продажи автомобиля LADA Vesta Sport. Эта модель стала первой в истории отечественной машиной, чья цена перевалила за один миллион рублей. Первым покупателем спорткара стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он приобрел автомобиль в цвете «Тайфун».

Дилерских центрах стартовали продажи новой модели LADAФото: Twitter.com

- Сегодня я стал счастливым обладателем нового, современного, спортивного автомобиля, который имеет свой характер и драйв. Уверен, эта модель порадует рынок в целом и автомобилистов, которые умеют водить машину, делают это достаточно профессионально, аккуратно, но умеют получать удовольствие от спортивного вождения, - поделился глава региона.

Напомним, LADA Vesta Sport производится в Тольятти. При его разработке было применено более 200 новых деталей и узлов. Спорткар продают в максимальной комплектации Luxe по цене от 1,01 млн рублей и в пакете Multimedia по цене от 1,04 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU