Самарский политех накажут за незаконное прослушивание «Хуторянки»

СЕГОДНЯ 15:49 2019-01-31T15:49:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Российское авторское общество (РАО) потребовало взыскать с самарского политеха 160 тысяч рублей за прослушивание песни Софии Ротару «Хуторянка». Со своим иском организация обратилась в арбитражный суд Самарской области.

По версии представителей РАО, в декабре 2017 года вуз проводил вечеринку «Новый год в кроссовках», где и прозвучала популярная композиция. Однако университет, по их мнению, не имел право включать на мероприятии эту аудиозапись.

Представители политеха, в свою очередь, заявили, что авторские права ими не нарушались. По их словам, «Хуторянку» и другие песни включали на занятиях по физкультуре, что не запрещено. В итоге суд встал на сторону РАО и постановил взыскать с вуза компенсацию, но ее сумма пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU