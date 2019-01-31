2019-01-31T15:49:36+03:00
Общество

Самарский политех накажут за незаконное прослушивание «Хуторянки»

Вуз обвинили в нарушении авторских прав
Анастасия ФИЛАТОВА
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Российское авторское общество требовало взыскать с университета 160 тысяч рублейРоссийское авторское общество требовало взыскать с университета 160 тысяч рублей
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Российское авторское общество (РАО) потребовало взыскать с самарского политеха 160 тысяч рублей за прослушивание песни Софии Ротару «Хуторянка». Со своим иском организация обратилась в арбитражный суд Самарской области.

По версии представителей РАО, в декабре 2017 года вуз проводил вечеринку «Новый год в кроссовках», где и прозвучала популярная композиция. Однако университет, по их мнению, не имел право включать на мероприятии эту аудиозапись.

Представители политеха, в свою очередь, заявили, что авторские права ими не нарушались. По их словам, «Хуторянку» и другие песни включали на занятиях по физкультуре, что не запрещено. В итоге суд встал на сторону РАО и постановил взыскать с вуза компенсацию, но ее сумма пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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