2019-02-01T08:25:53+03:00
Спорт

Нападающего «Крыльев» Советов» Александра Соболева арендовал «Енисей»

Футболист будет выступать за красноярский клуб до конца сезона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Александр Соболев отпросился поиграть в другой клубАлександр Соболев отпросился поиграть в другой клубФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Соболев на правах аренды перейдет в «Енисей». Он будет выступать за красноярский клуб до конца этого сезона.

- Соболев сам подошел и отпросился в аренду, потому что хочет играть, ему нужна практика. Пока мы отдаем его в «Енисей» без права выкупа, а там будем смотреть, — приводит «Чемпионат» слова генерального директора «Крыльев» Александра Шикунова.

Александру Соболеву 21 год. Он является воспитанником барнаульского «Динамо». За самарский клуб он выступает с 2018 года. В «Крылья» футболист перешел из «Томи». В этом сезоне он принял участие в 12 матчах чемпионата России, где забил один гол.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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