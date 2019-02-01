Нападающего «Крыльев» Советов» Александра Соболева арендовал «Енисей»

СЕГОДНЯ 08:25 2019-02-01T08:25:53+03:00

Футболист будет выступать за красноярский клуб до конца сезона

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Нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Соболев на правах аренды перейдет в «Енисей». Он будет выступать за красноярский клуб до конца этого сезона.

- Соболев сам подошел и отпросился в аренду, потому что хочет играть, ему нужна практика. Пока мы отдаем его в «Енисей» без права выкупа, а там будем смотреть, — приводит «Чемпионат» слова генерального директора «Крыльев» Александра Шикунова.

Александру Соболеву 21 год. Он является воспитанником барнаульского «Динамо». За самарский клуб он выступает с 2018 года. В «Крылья» футболист перешел из «Томи». В этом сезоне он принял участие в 12 матчах чемпионата России, где забил один гол.

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Полузащитник выступал за самарский клуб с 2016 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU