Башкиров распрощался с «Крыльями Советов»: футболиста принял казанский «Рубин»

СЕГОДНЯ 17:21 2019-01-31T17:21:15+03:00

Футболист подписал соглашение с казанским клубом на 1,5 года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник выступал за самарский клуб с 2016 года

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Полузащитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Башкиров официально покинул клуб. В четверг, 31 января, стало известно, что 27-летний игрок перешел в казанский «Рубин».

- Мы подписали контракт с полузащитником Евгением Башкировым. Соглашение рассчитано на 1,5 года, - сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Напомним, что Евгений Башкиров является воспитанником петербургского «Зенита». Он выступал за молодежную команду «Зенита», а также за «Томь». Именно из последнего клуба в 2016 году футболист перешел в «Крылья Советов». В составе самарской команды он выступал и в ФНЛ, и в Премьер-лиге.

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ИСТОЧНИК KP.RU