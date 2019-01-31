Башкиров распрощался с «Крыльями Советов»: футболиста принял казанский «Рубин»
Полузащитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Башкиров официально покинул клуб. В четверг, 31 января, стало известно, что 27-летний игрок перешел в казанский «Рубин».
- Мы подписали контракт с полузащитником Евгением Башкировым. Соглашение рассчитано на 1,5 года, - сообщили в пресс-службе казанского клуба.
Напомним, что Евгений Башкиров является воспитанником петербургского «Зенита». Он выступал за молодежную команду «Зенита», а также за «Томь». Именно из последнего клуба в 2016 году футболист перешел в «Крылья Советов». В составе самарской команды он выступал и в ФНЛ, и в Премьер-лиге.
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ИСТОЧНИК KP.RU