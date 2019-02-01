Нападающий «Лады» Александр Тимирев повторил рекорд ВХЛ по заброшенным шайбам за сезон

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-01T10:07:45+03:00

В матче с «Ермаком» форвард забил в 30 раз в регулярном чемпионате

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Нападающий хоккейного клуба «Лада» Александр Тимирев забросил 30-ую шайбу в этом сезоне ВХЛ. Сделал он это в матче с «Ермаком» в Ангарске. Таким образом, форвард повторил рекорд нападающего «Южного Урала» Романа Музычко в 30 шайб за сезон, который тот установил в сезоне 2011-2012, сообщает пресс-служба «Лады».

Примечательно, что гол Тимирева принес победу «Ладе» в овертайме над «Ермаком».

Напомним, Александр Тимирев перешел в тольяттинскую команду из «Югры» перед сезоном 2017-2018. Сейчас 24-летний форвард лидирует в гонке бомбардиров ВХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU