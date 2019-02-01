Полиция проводит проверку в самарском «Газбанке»
В самарском «Газбанке», у которого летом прошлого года отозвали лицензию, работают полицейские. Правоохранители проводят там проверку по заявлению конкурсного управляющего банка — Агентства по страхованию вкладов.
- Временная администрация заподозрила сотрудников кредитной организации в неправомерной выдаче кредитов, а также в выводе активов. Пока проверка еще не завершена, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Напомним, что Центробанк отозвал лицензию у Газбанка в июле 2018 года. Тогда в ЦБ сообщили, что зарегистрированный в Самаре банк долгое время скрывал реальное финансовое положение и уклонялся от требований адекватно оценить оптимальные риски. Из-за отзыва лицензии зарплаты сотен самарцев оказались заморожены. Постепенно деньги вкладчикам вернули.
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ИСТОЧНИК KP.RU