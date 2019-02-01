2019-02-01T12:48:56+03:00
Общество

Полиция проводит проверку в самарском «Газбанке»

Сотрудников кредитной организации подозревают в незаконных операциях
Анастасия ФИЛАТОВА
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У банка отозвали лицензию в июле 2018 годаУ банка отозвали лицензию в июле 2018 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В самарском «Газбанке», у которого летом прошлого года отозвали лицензию, работают полицейские. Правоохранители проводят там проверку по заявлению конкурсного управляющего банка — Агентства по страхованию вкладов.

- Временная администрация заподозрила сотрудников кредитной организации в неправомерной выдаче кредитов, а также в выводе активов. Пока проверка еще не завершена, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, что Центробанк отозвал лицензию у Газбанка в июле 2018 года. Тогда в ЦБ сообщили, что зарегистрированный в Самаре банк долгое время скрывал реальное финансовое положение и уклонялся от требований адекватно оценить оптимальные риски. Из-за отзыва лицензии зарплаты сотен самарцев оказались заморожены. Постепенно деньги вкладчикам вернули.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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