В Сызрани цыгане, продававшие белье, украли 100 тыс. рублей у пенсионерки

СЕГОДНЯ 09:44 2019-02-02T09:44:34+03:00

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В Сызрани пенсионерка, открывшая дверь троим цыганам, лишилась 100 тыс. рублей. Как рассказала женщина, трое мужчин постучались к ней в квартиру и попросили попить. Добрая женщина решила помочь, но гости оказались нечистыми на руку. Двое из них тут же начали отвлекать пенсионерку, предлагая ей купить постельное белье и другие хозяйственные принадлежности.

- В это время третий мужчина осматривал помещение и искал деньги. Он нашел 100 тыс рублей. Пропажу средств хозяйка обнаружила сразу после ухода незванных гостей. Ей показалось навязчивым их поведение и она кинулась проверять свой тайник со сбережениями, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Теперь полицейские просят помощи в поисках воришек. Мужчинам на вид 20-25 лет, высокие - около 175 сантиметров ростом, одеты в темные куртки. Передвигаются на светлой ВАЗ-2114. Полиция просит жителей Сызрани сразу сообщать о подозрительных личностях по телефону 02 или 112, не дожидаясь, пока они ограбят кого-то еще.

ИСТОЧНИК KP.RU