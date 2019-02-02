2019-02-02T09:44:34+03:00
Общество

В Сызрани цыгане, продававшие белье, украли 100 тыс. рублей у пенсионерки

Мужчин было трое, они передвигались на Lada Samara
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Сызрани женщину ограбили трое мужчинВ Сызрани женщину ограбили трое мужчин
Изменить размер текста:

В Сызрани пенсионерка, открывшая дверь троим цыганам, лишилась 100 тыс. рублей. Как рассказала женщина, трое мужчин постучались к ней в квартиру и попросили попить. Добрая женщина решила помочь, но гости оказались нечистыми на руку. Двое из них тут же начали отвлекать пенсионерку, предлагая ей купить постельное белье и другие хозяйственные принадлежности.

- В это время третий мужчина осматривал помещение и искал деньги. Он нашел 100 тыс рублей. Пропажу средств хозяйка обнаружила сразу после ухода незванных гостей. Ей показалось навязчивым их поведение и она кинулась проверять свой тайник со сбережениями, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Теперь полицейские просят помощи в поисках воришек. Мужчинам на вид 20-25 лет, высокие - около 175 сантиметров ростом, одеты в темные куртки. Передвигаются на светлой ВАЗ-2114. Полиция просит жителей Сызрани сразу сообщать о подозрительных личностях по телефону 02 или 112, не дожидаясь, пока они ограбят кого-то еще.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следите за цифрами в квитанции: самарцам сделают перерасчет за тепло и горячую воду уже в феврале
В Самаре пенсионер избил мужчину в полном расцвете сил, который сказал ему что-то оскорбительное
Мужчина умер под колесами ГАЗа на Обводной дороге в Самарской области
В Сызрани грузовик протаранил машину с двумя детьми
Увидел в пятне деревья и облака: в Самаре покажут картины художника, который рисует нефтью
Водители мчатся не глядя: в Самаре на перекрестке Московского шоссе и Потапова сбили девушку
Мэрия: глыба снега, чуть не убившая ребенка в Самаре, упала с частного гаража
В Самаре пенсионеру не давали справку на права, и он решил дать взятку 50 тыс. рублей
В Самарской области пенсионерка вызвала полицейских, чтобы те почистили ей снег
В самарской колонии побывали легенды мирового хоккея
Две игры в субботу, две в пятницу: появился календарь «Крыльев Советов» в РПЛ на март
Отправились пешком через Волгу: спасатели эвакуировали с Поджабного трех замерзших девочек
Жители Самары смогут заплатить за газ и передать показания через интернет
В Самаре на детской площадке на двух девочек рухнула глыба льда
В Самаре задержали посредника, который должен был передать взятку наркологу
В Самаре будут судить серийного грабителя, нападавшего на людей в подъездах
В Самарской области закроют несколько мусорных полигонов
В Самаре могут появиться дополнительные снежные полигоны
Отвез в больницу и скрылся: в Самаре ищут сбившего школьницу водителя