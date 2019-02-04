Накопили миллионный долг: в Самарской области приставы нашли на парковках более 200 должников

СЕГОДНЯ 09:48 2019-02-04T09:48:55+03:00

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Судебные приставы Самарской области вышли на новый уровень в поисках должников. Теперь они ловят злостных неплательщиков на парковках с помощью сервиса «Мобильный розыск».

- Мы проверили 930 госномеров автомобилей, среди которых выявили более 200 должников-автолюбителей. Они задолжали деньги за нарушение ПДД, не выплатили кредит, не уплатили вовремя налоги и не погасили долги за услуги ЖКХ. Общая сумма долга составила 1 миллион рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Пока приставам удалось взыскать только 440 тысяч рублей и окончить 117 исполнительных производств. Тех должников, которых приставы не смогли застать на месте, снабдили памятками, которые напоминают о необходимости оплаты долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU