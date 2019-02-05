«Самара Арена» борется за звание лучшего стадиона мира 2018 года

СЕГОДНЯ 14:46 2019-02-05T14:46:23+03:00

Кроме «Самара Арены», за звание лучшего стадиона мира борются арены из России, США, Австралии, Венгрии, Турции, Италии, Китая, Ирака, Ирана, Австрии и Белоруссии

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Авторитетный портал stadiumdb.com объявил список номинантов на звание лучшего стадиона мира 2018 года. В голосовании участвуют 27 арен, которые начали функционировать в прошлом году. В этот список вошла и «Самара Арена». Проголосовать за понравившийся стадион может любой желающий.

- Голоса будут приниматься с 3 февраля до полуночи (по центрально-европейскому времени) 3 марта. Каждый человек может отдать один голос, выбрав 5 лучших стадионов (отдав им 5, 4, 3, 2 и 1 балл соответственно), - говорится на сайте конкурса.

10 арен, набравших наибольшее количество баллов, попадут в финал, где их оценит экспертное жюри, составленное из опытных архитекторов. Победителя назовут 7-8 марта.

За звание лучшего стадиона мира борются арены из России, США, Австралии, Венгрии, Турции, Италии, Китая, Ирака, Ирана, Австрии и Белоруссии. Россию на конкурсе представляют арены, построенные к ЧМ-2018. Кроме «Самара Арены» в списке «Волгоград Арена», «Ростов Арена», стадион «Центральный» в Екатеринбурге, «Мордовия Арена», стадион «Калининград» и стадион «Нижний Новгород».

ИСТОЧНИК KP.RU