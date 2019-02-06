В Самаре за 3,5 млн рублей проверят психическое состояние водителей и кондукторов трамваев
МП "Трамвайно-троллейбусное управление" Самары ищет подрядчика, который проведет психиатрическое освидетельствование его работников. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
- Обязательную проверку пройдут 1800 сотрудников ТТУ. Половину из них обследуют с помощью электроэнцефалографа, который сканирует электрические импульсы головного мозга, а остальным дополнительно проверят сердце - им сделают электрокардиографию, - говорится в документах закупки.
Согласно техзаданию, подрядчику также предстоит в случае необходимости провести экспериментально-психологическое исследование состояния кондукторов и водителей трамваев и троллейбусов. За эти услуги ему обещают заплатить 3,5 млн рублей. Победителя аукциона выберут 19 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU