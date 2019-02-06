2019-02-06T07:48:02+03:00
Общество

В Самаре за 3,5 млн рублей проверят психическое состояние водителей и кондукторов трамваев

Обследование с помощью специальных приборов пройдут 1800 сотрудников ТТУ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Половине сотрудников ТТУ "просканируют" мозг, а остальным еще и сердцеПоловине сотрудников ТТУ "просканируют" мозг, а остальным еще и сердцеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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МП "Трамвайно-троллейбусное управление" Самары ищет подрядчика, который проведет психиатрическое освидетельствование его работников. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Обязательную проверку пройдут 1800 сотрудников ТТУ. Половину из них обследуют с помощью электроэнцефалографа, который сканирует электрические импульсы головного мозга, а остальным дополнительно проверят сердце - им сделают электрокардиографию, - говорится в документах закупки.

Согласно техзаданию, подрядчику также предстоит в случае необходимости провести экспериментально-психологическое исследование состояния кондукторов и водителей трамваев и троллейбусов. За эти услуги ему обещают заплатить 3,5 млн рублей. Победителя аукциона выберут 19 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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