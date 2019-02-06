Не заметил из-за снегопада: под Самарой водитель «Калины» сбил на «зебре» девушку

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-06T11:13:53+03:00

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Во вторник, 5 февраля, примерно в 20:40 на 26 км трассы Самара - Бугуруслан в Кинельском районе произошло серьезное ДТП. Там под колеса отечественной легковушки угодила 17-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 30-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь в условиях снегопада со стороны Бугуруслана в направлении Самары, сбил девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Светоотражающих элементов на ее одежде не было, - рассказали полицейские.

В результате случившегося девушка получила различные травмы, с которыми ее на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшую. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU