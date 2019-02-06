В Самаре из-за незаконных гаражей уже два месяца несколько зданий сидят без воды

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-06T12:07:51+03:00

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В Самаре из-за незаконных гаражей уже два месяца не могут устранить утечку на водопроводе. Она произошла на линии диаметром 300 мм на ул. Луцкой, 14. Специалисты могли бы давно залатать трубу, но они не могут к ней подобраться, ведь над местом утечки стоят двухэтажные гаражи, пристроенные к зданиям. На них нет никаких разрешительных документов, но поделать со строениями сотрудники РКС ничего не могут.

- Мы направили письма в различные инстанции с просьбой разобраться в проблеме, но уже два месяца ситуация находится в замороженном состоянии, утечка продолжается, в нескольких административных зданиях нет воды, в жилые дома вода подается на пониженном давлении, - рассказали в коммунальной компании.

Сейчас "РКС-Самара" пытается найти выход, подает на владельцев незаконных построек в суд и продумывает технически сложные пути ремонта. Как отмечают в компании, осложнить ситуацию может любое возгорание в постройках, при тушении которого возникнут сложности.

"Мерзнем всю зиму!" жители Самары жалуются на бездействие управляющих компаний 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU