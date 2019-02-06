Новоселье уже близко: долгострой на улице Димитрова в Самаре обещают сдать к концу лета 2019 года

СЕГОДНЯ 12:07 2019-02-06T12:07:54+03:00

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Практически 15-летняя история строительства ЖК «Димитрова, 74А» близится к завершению. Уже в этом году дольщики получат ключи от своих квартир. Дома должны сдать в эксплуатацию в августе-сентябре. Сейчас же готовность трех 16-этажный секций составляет 70%.

Наталья Кузнецова ждет свою квартиру с 2004 годаФото: Анастасия ФИЛАТОВА

- Мы купили здесь себе двухкомнатную квартиру в 2004 году. Тогда у нас родился второй ребенок и мы решили перебраться в жилище побольше. Однако дети наши уже выросли, а квартиру свою мы все еще ждем. Правда, сейчас на стройке наметились сдвиги. Надеемся, что скоро достроят дом. Нам пообещали, что в августе дом сдадут в эксплуатацию, - рассказала дольщица ЖК «Димитрова, 74А» Наталья Кузнецова.

Напомним, что изначально объект начинала строить компания «Единство». У нее не было ни четкого проекта, ни разрешения на строительство. Через два года после начала работ «Единство» остановило строительство, а в 2011 году директора компании осудили за злоупотребление полномочиями. В итоге более 200 человек приобрели статус обманутых дольщиков.

Представитель минстроя заявил, что к концу лета объект должны сдать в эксплуатациюФото: Анастасия ФИЛАТОВА

- Стройка достаточно сложная, но с мая 2018 года ее удалось реанимировать и вывести на новый уровень. Сейчас есть явные позитивные сдвиги. Работы идут в соответствии с графиком. К концу лета планируется получить заключение о соответствии и по вводу объекта в эксплуатацию, - пояснил руководитель департамента развития строительного комплекса и контроля в сфере строительства минстроя Самарской области Сергей Абрамович.

Третья секция уже приобрела более законченный видФото: Анастасия ФИЛАТОВА

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» представитель генподрядчика ЖК «Димитрова, 74А» - компании «КапиталСтрой», в конце прошлого года рабочие закончили внешние ограждения 1 и 2 секций, сейчас они занимаются затаркой материалов для внутренних стен и вентиляционных шахт. Параллельно с этим рабочие ведут остекление домов. Третья секция уже полностью застеклена, а в первой и второй — пока только 3 и 4 этажи. В ближайшее время на стройку должны завезти новую партию оконных конструкций, после чего продолжится их монтаж. С наступлением тепла строители приступят к утеплению стен и к фасадным работам. В марте планируется начать строительство двухэтажного пристроя. На данный момент вопросы с подводом к жилому комплексу воды, электричества и канализации практически решены. Пока наблюдается заминка с отоплением, решается: сделать крышную котельную или подключить центральное отопление. К сентябрю подрядчик обещает завершить все работы и сдать объект в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU