Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян проиграли парную встречу сборной Польши на Кубке Федерации
Тольяттинка Дарья Касаткина вместе с другой россиянкой Маргаритой Гаспарян проиграли теннисисткам из Польши Алисии Росольской и Иге Свёнтек в матче Кубка Федерации. Игра продолжалась три партии и завершилась со счетом 6:0, 3:6, 6:3.
Матч длился час и 36 минут. За это время российская пара совершила пять двойных ошибок, три раза подала навылет и сделала три брейк-пойнта из семи.
Матч Касаткина/Гаспарян – Росольская/Свёнтек стал третьим во встрече сборных России и Польши в рамках подгруппы А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации. Со счетом 2:1 в противостоянии победила наша команда. Теперь 7 февраля Россия встретится с Данией.
ИСТОЧНИК KP.RU