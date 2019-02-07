Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян проиграли парную встречу сборной Польши на Кубке Федерации

СЕГОДНЯ 08:58 2019-02-07T08:58:19+03:00

Матч Касаткина/Гаспарян – Росольская/Свёнтек стал третьим во встрече сборных России и Польши в рамках подгруппы А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации. Фото: Федерация тенниса России

Игра продолжалась три сета и завершилась со счетом 6:0, 3:6, 6:3

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Тольяттинка Дарья Касаткина вместе с другой россиянкой Маргаритой Гаспарян проиграли теннисисткам из Польши Алисии Росольской и Иге Свёнтек в матче Кубка Федерации. Игра продолжалась три партии и завершилась со счетом 6:0, 3:6, 6:3.

Матч длился час и 36 минут. За это время российская пара совершила пять двойных ошибок, три раза подала навылет и сделала три брейк-пойнта из семи.

Матч Касаткина/Гаспарян – Росольская/Свёнтек стал третьим во встрече сборных России и Польши в рамках подгруппы А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации. Со счетом 2:1 в противостоянии победила наша команда. Теперь 7 февраля Россия встретится с Данией.

ИСТОЧНИК KP.RU