Дворец пляжных видов спорта в Самаре построят около озера на улице Демократической

СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-07T10:59:10+03:00

Строить его начнут в этом году

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Дворец пляжных видов спорта, который должен появиться около стадиона «Самара Арена», планируют начать строить в этом году. Он расположится на улице Демократической рядом с озером, которое на карте отмечено как озеро Шишига. Об этом рассказал зампред правительства Самарской области и будущий председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов.

Дворец расположится на улице Демократической рядом с озером, которое на карте отмечено как озеро ШишигаФото: Яндекс

Напомним, в проект собираются инвестировать около 200 млн рублей. Во дворце должны появиться детские школы по пляжным футболу и волейболу, кроме того, там будут тренироваться команды по пляжному регби и теннису.

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ИСТОЧНИК KP.RU