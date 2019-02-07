Дворец пляжных видов спорта в Самаре построят около озера на улице Демократической
Дворец пляжных видов спорта, который должен появиться около стадиона «Самара Арена», планируют начать строить в этом году. Он расположится на улице Демократической рядом с озером, которое на карте отмечено как озеро Шишига. Об этом рассказал зампред правительства Самарской области и будущий председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов.
Дворец расположится на улице Демократической рядом с озером, которое на карте отмечено как озеро ШишигаФото: Яндекс
Напомним, в проект собираются инвестировать около 200 млн рублей. Во дворце должны появиться детские школы по пляжным футболу и волейболу, кроме того, там будут тренироваться команды по пляжному регби и теннису.
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ИСТОЧНИК KP.RU