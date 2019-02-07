2019-02-07T12:32:41+03:00
Происшествия

В Самаре на Ново-Вокзальной водитель «Приоры» сбил шедшую по «зебре» девушку

Пострадавшую госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В среду, 6 февраля, около 9:15 в Промышленном районе Самары произошло ДТП. Там под колеса отечественной легковушки попала 27-летняя девушка.

- 22-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь по улице Ново-Вокзальной со стороны Московского шоссе в направлении улицы Фадеева, не пропустил девушку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося девушка получила различные травмы, с которыми ее увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать ее. В настоящее время полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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