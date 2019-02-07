В Самаре на Ново-Вокзальной водитель «Приоры» сбил шедшую по «зебре» девушку
В среду, 6 февраля, около 9:15 в Промышленном районе Самары произошло ДТП. Там под колеса отечественной легковушки попала 27-летняя девушка.
- 22-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь по улице Ново-Вокзальной со стороны Московского шоссе в направлении улицы Фадеева, не пропустил девушку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося девушка получила различные травмы, с которыми ее увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать ее. В настоящее время полицейские проводят по факту происшествия проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU